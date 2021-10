Zwalczanie mowy nienawiści w sieci. Tylko 62,5 procent zgłoszeń jest usuwanych z portali. Komisja Europejska: Jest gorzej Aleksandra Kiełczykowska

Jak co roku od 6 lat Komisja Europejska opublikowała raport oceniający, jak firmy IT radzą sobie z usuwaniem mowy nienawiści z sieci. Według niego jedynie 62,5 proc. wpisów nawołujących do nienawiści zostało usuniętych przez platformy. Jest to mniej niż w ubiegłych latach. Najwięcej nienawiści skierowanej jest wobec mniejszości seksualnych.