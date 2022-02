Żużel: Najnowsze posty z 9.02.2022. Co ważnego się wydarzyło?

To już 1️⃣1️⃣ wspólny sezon z firmą Inter-Pap 👍 Dziękujemy za zaufanie i współpracę 🤝 Witamy w #StalowaRodzina2022 ❗ ✅ INTER - PAP to sprawdzona przez szerokie grono zadowolonych klientów hurtownia artykułów biurowych i szkolnych. Od wielu lat obsługuje wszelkie mniejsze i większe firmy, przedsiębiorstwa z Gorzowa Wielkopolskiego i miejscowości ościennych, ale również całego Województwa Lubuskiego. ✅ Inter - Pap zajmuje się sprzedażą m.in. papieru kserograficznego i komputerowego, artykułów biurowych (segregatory, kalkulatory, materiały piśmienne, eksploatacyjne i inne), chemii gospodarczej, rolek kasowych oraz opakowań jednorazowych. Co ważne, na terenie Gorzowa Wielkopolskiego firma oferuje zupełnie darmowy dowóz. Inter - Pap ⤵ ul. Kosynierów Gdyńskich 45/1 66-400 Gorzów Wielkopolski ☎️: 95 722 68 75 🌐: https://www.inter-pap.com.pl