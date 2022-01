Żużel: Najnowsze posty z 9.01.2022. Co ważnego się wydarzyło?

Co słychać w świecie żużla? Śledzimy na bieżąco profile na Facebooku najważniejszych polskich drużyn żużlowych. Sprawdź, jakie są najnowsze posty i co ważnego właśnie dzieje się w żużlowym świecie.

Świat żużla na Facebooku

To już nasz 2️⃣ wspólny sezon z firmą Schild Automatyczne Suszarki Do Rąk I Włosów. Basenowe I Hotelowe 👍 Dziękujemy za zaufanie i witamy w #StalowaRodzina2022 ❗ ✅ SCHILD jest przedsiębiorstwem rodzinnym które powstało w 2010 roku. Pracowitość i nieustanne inwestycje pozwalają firmie dostarczać dla klientów towary wysokiej jakości w przystępnych dla każdego cenach. ✅ Firma Schild stawia na jakość i niezawodność. Nieustannie idzie z duchem czasu i najnowszymi trendami oraz rozwiązaniami technologicznymi. Każdy produkt opuszczający zakład jest dopracowany i sprawdzony, spełniający oczekiwania współczesnych użytkowników i inwestorów. Schild współpracuje tylko z pewnymi dostawcami. Firma posiada certyfikowane doświadczenie techniczne, elektroniczne i informatyczne. Dysponuje również magazynem części zamiennych oraz serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym. ✅ Misją firmy Schild jest bycie liderem na rynku automatycznych suszarek do rąk, automatycznych dozowników jak również drobnego sprzętu AGD takiego jak: okapy kuchenne, płyty indukcyjne, wentylatory domowe, frytkownice beztłuszczowe oraz sterowniki temperatury pokojowej sterowanych z dowolnego miejsca na ziemi. Tę pozycję firma chce osiągnąć dostarczając dystrybutorom i klientom innowacyjne, ekologiczne i wysokiej jakości produkty w korzystnych cenach. Dodatkową wartością dla klientów firmy jest obsługa na najwyższym poziomie. To wszystko ma zapewnić kontrahentom pełną satysfakcję i komfort. Schild- Piotr Schild ⤵️ Szmaragdowa 8 66-431 Janczewo 🌐: http://schild.pl/ ☎️: 697 86 50 86 ☎️: 603 351 356