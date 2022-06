Żużel: Najnowsze posty z 5.06.2022. Co ważnego się wydarzyło?

Trwa drugi dzień XIV Targów Motoryzacyjnych 🙂 Dziś jest piękna, słoneczna pogoda, dlatego zapraszamy wszystkich do naszego stoiska. Jeżeli nie macie jeszcze biletów na niedzielny (12.06.2022, 16:30) mecz z For Nature Solutions Apatorem Toruń, dziś będzie okazja do kupna wejściówek na to niezwykle ciekawie zapowiadające się spotkanie 😎 NIEDZIELA: – stoisko ze sprzedażą gadżetów – wystawka z motorami, pucharami – ścianka do robienia zdjęć – kącik dla dzieci z kolorowankami – zawodnicy U24, szkółka, miniżużel i Mateusz Świdnicki – sprzedaż biletów na mecz z For Nature Solution Apatorem Toruń. _ #ZuzlowaCzestochowa