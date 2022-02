Żużel: Najnowsze posty z 5.02.2022. Co ważnego się wydarzyło?

To już 1️⃣4️⃣ wspólny sezon z firmą Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Dziękujemy za zaufanie i współpracę 🤝 Witamy w #StalowaRodzina2022 ❗️ ✅ GOFIN od ponad 30 lat dostarcza firmom, instytucjom i klientom indywidualnym fachowych informacji i wyjaśnień dotyczących praktycznego stosowania przepisów z zakresu: podatków, rachunkowości, ubezpieczeń i prawa pracy. Kompleksowość i wygodę w dostępie do informacji zapewnia szeroka gama produktów obejmująca czasopisma, Gazetę, książki, serwisy internetowe i programy multimedialne. Publikacje to przede wszystkim fachowa pomoc dla księgowych i służb kadrowo-płacowych. ✅ Wieloletni okres działalności, umożliwił firmie Gofin wypracowanie obecnej formy i stylu przekazywania informacji. Aktywna współpraca z czytelnikami umożliwia poznawanie ich oczekiwań, dzięki czemu publikacje na bieżąco dostosowywane są do potrzeb odbiorców zarówno pod względem tematyki jak i formy przekazu. ✅ Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. jest firmą samodzielną i samowystarczalną. Posiada własny zespół redakcyjny, w skład którego wchodzą wybitni specjaliści-praktycy, doskonałą bazę poligraficzną oraz system dystrybucji i prenumeraty. W firmie zatrudnionych jest ponad 160 osób, a nad całością czuwa trzyosobowy Zarząd Spółki. Kształtowanie w świadomości pracowników zespołowej odpowiedzialności za wizerunek firmy to nasza droga do wysokiej jakości merytorycznej oferowanych przez nas czasopism, Gazety Podatkowej, serwisów internetowych i produktów multimedialnych. Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ⤵️ ul. Owocowa 8 66-400 Gorzów Wlkp. ☎️: 95 720 85 40 🌐: www.gofin.pl