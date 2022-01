Żużel: Najnowsze posty z 5.01.2022. Co ważnego się wydarzyło?

Śledzimy największe facebookowe profile żużlowych drużyn. 5.01.2022 na profilu "Stal Gorzów" pojawił się post: "Uroczyste podsumowanie 87. Plebiscytu Przegląd Sportowy na najlepszego sportowca 2021 roku odbędzie się 8 stycznia o godz. 20:00. 📺Transmisja LIVE w telewizji POLSAT. A my przypominamy, że jeszcze tylko do 7 stycznia możecie głosować na Kapitana gorzowskiej Stali Bartosz Zmarzlik #95 (do godz. 16:00) za pomocą SMS na numer 7371, w którego treści należy wpisać numer kandydata - 1️⃣9️⃣ 👍 Głosujemy ❗ 📷: FB Bartosz Zmarzlik ➖ #StalowaRodzina💛💙 #MojeBermudy Stal Gorzów #Gorzów EchoGorzowa.pl. ".

Co słychać w świecie żużla? Śledzimy na bieżąco profile na Facebooku najważniejszych polskich drużyn żużlowych. Sprawdź, jakie są najnowsze posty i co ważnego właśnie dzieje się w żużlowym świecie.

Świat żużla na Facebooku

Uroczyste podsumowanie 87. Plebiscytu Przegląd Sportowy na najlepszego sportowca 2021 roku odbędzie się 8 stycznia o godz. 20:00. 📺Transmisja LIVE w telewizji POLSAT. A my przypominamy, że jeszcze tylko do 7 stycznia możecie głosować na Kapitana gorzowskiej Stali Bartosz Zmarzlik #95 (do godz. 16:00) za pomocą SMS na numer 7371, w którego treści należy wpisać numer kandydata - 1️⃣9️⃣ 👍 Głosujemy ❗ 📷: FB Bartosz Zmarzlik ➖ #StalowaRodzina💛💙 #MojeBermudy Stal Gorzów #Gorzów EchoGorzowa.pl

#WheelieWednesday #NaMaxa z Mateusz Tonder Racing #219 --- #KSF22 Stelmet S.A. Urząd Miasta Zielona Góra Marwis Myjki Warsztatowe 📸 Foto Forysiak

STANISŁAW TUREK NIE ŻYJE‼️ Z wielkim żalem i przykrością informujemy o śmierci Stanisława Turka zawodnika Unii Leszno w latach 1975 - 82 😢 Cześć Jego Pamięci🕯 #KSUL ⬜🟦 #ByczaRodzina

UWAGA! W najbliższy piątek kasa Klubu będzie zamknięta. Zapraszamy od poniedziałku - 10 stycznia 🙂 🟡🔵⚪️ #ŻyjeMyŻużlem

Kwiaciarnia Słoneczna dołącza do Stalowej Rodziny 🤜🤛 To będzie nasz 1️⃣ wspólny sezon 😉 Dziękujemy za zaufanie i liczymy na wieloletnią współpracę 👍 ✅ KWIACIARNIA SŁONECZNA działa na rynku od 5 lat i nieustannie się rozwija. Najważniejszy jest klient. Wszystkie towary, zamówienia i usługi są wykonywane według oczekiwań zamawiającego. ✅ Kwiaciarnia Słoneczna wykonuje wszystko co jest związane z kwiatami. Kwiaciarnia realizuje pojedyncze bukiety, wiązanki, kosze kwiatowe, kwiatowe boxy oraz kompozycje z kwiatów żywych i sztucznych. Firma zajmuje się także dekorowaniem kwiatami sal, samochodów oraz kościołów. Służy swoim doradztwem i dowozem. Kwiaciarnia Słoneczna ⤵️ ul. Słoneczna 7E/2a/2 66-400 Gorzów Wielkopolski ☎️: 882 851 097

👨‍🏫 Pytanie 2. 👩‍🏫 Odpowiedź tylko w formie wiadomości prywatnej. Powodzenia! _ #ZuzlowaCzestochowa #KochamWlokniarz Żużlowcy w sobotę jadą na Głodówkę

Żużlowcy Stelmet Falubazu Zielona Góra kolejny raz dołączą do akrobatów UKS "As" Zielona Góra i wyjadą w góry, aby tam przygotowywać się do sezonu ⤵ --- #KSF22 #NaMaxa Stelmet S.A. Urząd Miasta Zielona Góra Marwis Myjki Warsztatowe Firma Gołębiewski zostaje z nami! - GKM.Grudziadz.net - oficjalny serwis klubu

🤝 Producent "Gołębiewski" Rolety , moskitiery , bramy na kolejny rok z GKM Grudziądz S.A.! Szczegóły:⤵

Już 2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ karnetów trafiło w Wasze ręce ❗ Dołącz i Ty do #StalowaRodzina2022 ❗️ Dziękujemy, że jesteście z nami 🤜🤛 Do zobaczenia na Jancarzu👊 #KarnetWygrywa ➖ #StalowaRodzina #MojeBermudy Stal Gorzów Gorzów EchoGorzowa.pl

Niezwykle miło nam, że już siódmy sezon z rzędu będziemy współpracować z Fabrykarowerow.com‼ Co więcej, już 15. stycznia nasi zawodnicy wezmą udział w otwarciu nowej siedziby dystrybutora marki Trek, która mieścić będzie się w Częstochowie przy ulicy Drogowców 12. W imieniu Fabrykarowerow.com zapraszamy w godzinach 10:00-15:00🤍💚 __ #ZuzlowaCzestochowa #KochamWlokniarz

