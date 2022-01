Żużel: Najnowsze posty z 4.01.2022. Co ważnego się wydarzyło? Newsroom 360

Śledzimy nowości ze świata żużlu na Facebooku Mariusz Kapała

Największe żużlowe drużyny na Facebooku. 4.01.2022 na profilu "Falubaz Zielona Góra" pojawił się post: "Żużlowcy Stelmet Falubazu Zielona Góra kolejny raz dołączą do akrobatów UKS "As" Zielona Góra i wyjadą w góry, aby tam przygotowywać się do sezonu ⤵ --- #KSF22 #NaMaxa Stelmet S.A. Urząd Miasta Zielona Góra Marwis Myjki Warsztatowe. "