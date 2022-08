Żużel: Najnowsze posty z 3.08.2022. Co ważnego się wydarzyło?

Zabrakło bardzo niewiele! Osłabiony brakiem Mitchella Cluffa Włókniarz Częstochowa U-24 dzielnie walczył z Motorem Lublin U-24 aż do ostatniego wyścigu. Ostatecznie jednak to goście odnieśli minimalne zwycięstwo na Arenie zielona-energia.com (44:46). Liderem naszej drużyny był Jonas Jeppesen, który wywalczył komplet 15 punktów 🤍💚 Nasi zawodnicy pojechali dziś dla Mitchell Cluff Racing - MCR, który dzień wcześniej uczestniczył w groźnym upadku i nabawił się urazu kręgosłupa. Wracaj do zdrowia Mitch! 🦁 🌎 https://tiny.pl/wqlgm _ #ZuzlowaCzestochowa #u24ekstraliga Foto: Grzegorz Misiak Photography