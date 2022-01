Żużel: Najnowsze posty z 30.01.2022. Co ważnego się wydarzyło?

To już 2️⃣ wspólny sezon z firmą Panterra Group 👍 Dziękujemy za zaufanie i współpracę 🤝 Witamy w #StalowaRodzina2022 ‼ ✅ PANTERRA GROUP to przedsiębiorstwo zrodzone z troski o kondycję otaczającego nas świata oraz naszą wspólną przyszłość. Nawiązuje do tego nasza nazwa: pan-, czyli przedrostek stosowany do określenia działań holistycznych oraz terra, czyli „ziemia” w języku łacińskim. Połączenie obu członów tworzy nawiązanie do pantery – pięknego, choć zagrożonego wyginięciem zwierzęcia. Jest to bezpośrednie skojarzenie z naszą planetą, która mimo swojego zachwycającego krajobrazu narażona jest na dewastację ze strony ludzi. Przeciwstawiając się jednorazowości i marnotrawieniu cennych surowców powstała marka Panterra – miejsce, gdzie powtórne korzystanie z dóbr ma ogromne znaczenie. Wykorzystanie recyklingu jako źródła materiałów i czystej energii jest jednym z najefektywniejszych przykładów zarządzania odpadami budowlanymi. Utylizacja niektórych rodzajów śmieci (odpady) – takich jak styropian czy plastik – bywa niezwykle problematyczna. Ponowne ich wykorzystanie z kolei w ogóle nie istnieje w świadomości przedsiębiorców z branży budowlanej. Powodów jest wiele – jedni celowo nie dostrzegają szansy w obawie przed kosztami, a inni preferują wygodne, sprawdzone przez nich rozwiązania jednorazowe. Kreowanie rynku wymaga jednak rozwiązań, które są niewykorzystaną do tej pory szansą: na korzystniejszy wynik biznesowy, na lepszą przyszłość i na drugą szansę dla planety. ✅ PANTERRA GROUP powstała z myślą o wykorzystaniu recyklingu jako źródła surowców i energii. Od 2009 roku nieprzerwanie kreuje rynek kruszyw naturalnych oraz materiałów budowlanych, pozyskanych w procesie recyklingu nadając im nowe życie. W 2021 w oparciu o dotychczasowe doświadczenie, najnowsze technologie i kreatywność młodego pokolenia firma wkracza na rynek nieruchomości przyjaznych środowisku, przywracając niekorzystnie przekształcone obszary do natury. PANTERRA GROUP D&A HOLDING SP. Z O. O. ⤵️ ul. Senna 54 70-893 Szczecin ☎️: 539 939 815 🌐: https://panterra.pl/