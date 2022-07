Żużel: Najnowsze posty z 29.07.2022. Co ważnego się wydarzyło?

📢 GKM Grudziądz S.A. dołącza do akcji portalu pobandzie.com.pl i po raz kolejny wspiera Pawła Romejko - kibica żużla, który zmaga się z nowotworem mózgu i walczy o powrót do zdrowia. Nasz klub wystawił na licytację "DZIEŃ MECZOWY z GKM-em" dla zwycięzcy i osoby towarzyszącej podczas spotkania #GRUOST zaplanowanego na 5 sierpnia. Licytacja trwa na Facebooku Paweł Romejko - Walczymy o 3 punkty do środy 3 sierpnia do godziny 23:59. Kwota wyjściowa podczas aukcji wynosi 300 złotych. ZACHĘCAMY DO POMOCY! 🗣️: "Tak naprawdę rzadko jest okazja, aby naocznie przyjrzeć się jak wygląda dzień meczowy i poznać go od "kuchni". Na pewno będzie okazja do poznania całego "procederu" meczowego, rozmów czy zdjęć z zawodnikami. Oczywiście nasi goście specjalni obejrzą mecz, a klub uhonoruje ich również niespodzianką" - mówi dyrektor marketingu Tomasz Krasiński. Szczegóły:⤵️ https://www.gkm.grudziadz.net/2022/07/29/wylicytuj-dzien-meczowy-z-gkm-em-na-rzecz-chorego-kibica/