Żużel: Najnowsze posty z 29.05.2022. Co ważnego się wydarzyło?

Pierwszy łuk naszego stadionu zapełnia się wirtualnymi kibicami 👦👩 Zależy Ci na ulubionym miejscu na trybunach? Nie zwlekaj do ostatniej chwili z zakupem wejściówki 👍😎 Przed czerwcowym meczem z Toruniem w PGE Speedway Ekstraliga zachęcamy Was do kupna biletów w przedsprzedaży. Takie rozwiązanie to oszczędność czasu i pieniędzy 👇 🆚️ For Nature Solutions Apator Toruń 🗓 12.06.2022 ⏰ 16:30 🏟 Arena Zielona-Energia.com 𝐊𝐮𝐩 𝐛𝐢𝐥𝐞𝐭 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞! 🌎 https://tiny.pl/9dkdc 𝐓𝐚𝐧𝐢𝐞𝐣 𝐰 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐝𝐬𝐩𝐫𝐳𝐞𝐝𝐚𝐳̇𝐲! 🌎 https://tiny.pl/9v15d _ #ZuzlowaCzestochowa #PGEEkstraliga