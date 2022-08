Żużel: Najnowsze posty z 28.08.2022. Co ważnego się wydarzyło?

Kapitalny występ naszego kapitana Leon Madsen #️⃣30 we Wrocławiu! Duńczyk zajął 2 miejsce i zainkasował do klasyfikacji generalnej cyklu aż 18 punktów, zmniejszając tym samym stratę do aktualnego lidera Bartosza Zmarzlika 🦁🔥. Leon Madsen wygrał fazę zasadniczą turnieju, a w wielkim finale zameldował się na mecie tuż za Danielem Bewleyem. Drugi z naszych zawodników, Fredrik Lindgren uplasował się na Stadionie Olimpijskim na 9. miejscu z dorobkiem 8 oczek 🤍💚. 🌎 https://tiny.pl/wmr76 _ #ZuzlowaCzestochowa