Żużel: Najnowsze posty z 28.05.2022. Co ważnego się wydarzyło?

Na pewno nie był to najbardziej emocjonujący turniej Grand Prix w historii, ale należy pochwalić naszego kapitana, Leona Madsena, który po niezbyt udanym początku odnalazł właściwe ustawienia i zdołał awansować do półfinału 🤍💚 Dodajmy, że Leon Madsen #️⃣30 plasuje się obecnie na 3. miejscu w klasyfikacji generalnej cyklu, a jego strata do lidera wynosi zaledwie 4 punkty 🦁. Grand Prix na praskiej Markecie padło łupem Martina Vaculika. 🌎https://tiny.pl/9vl38 _ #ZuzlowaCzestochowa