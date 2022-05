Żużel: Najnowsze posty z 26.05.2022. Co ważnego się wydarzyło?

TO NIESAMOWITE UCZUCIE, MÓC URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE! Jest akcja i potrzebna jest Wasza reakcja. W sobotę 28 maja w Carrefour Grudziądz (ul. Konarskiego 45) odbędzie się "Dzień Dawcy Szpiku z DKMS"!❤ Jeśli ukończyliście 18 lat i nie przekroczyliście 55 lat będziecie mogli zarejestrować się jako potencjalni dawcy dla osób chorujących na nowotwory krwi. W godzinach 9:00 - 15:00 w specjalnie przygotowanym miejscu będą czekali na Was wolontariusze oraz będzie można porozmawiać z osobami, które są już dawcą i takimi, które wyzdrowiały dzięki przeszczepowi. Pamiętajcie, że liczy się każda osoba, która się zarejestruje, bo to właśnie ona może uratować komuś życie!