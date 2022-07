Żużel: Najnowsze posty z 25.07.2022. Co ważnego się wydarzyło?

To nie koniec żużlowych emocji❗️🔥 Już dziś na naszym stadionie odbędzie się Drużynowy Puchar Ekstraligi 250cc. Start zawodów o 17.00 🕔 📅 25 lipca, poniedziałek ⏰ 17.00 ℹ️ Karnetowicze Wstęp Gratis #KarnetWygrywa ℹ️ bilet normalny - 10 zł, dzieci do lat piętnastu Wstęp Gratis ℹ️ bilety do kupienia wyłącznie w Sklepie Kibica przy Stadionie ℹ️ program zawodów w cenie 2 zł, do kupienia w Sklepie Kibica przy Stadionie. ℹ️ podczas zawodów nie obowiązuje numeracja miejsc. ℹ️ wejście od ulicy Jasnej od godz. 16.30. #StalowaRodzina2022 #75LatStali