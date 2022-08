Żużel: Najnowsze posty z 24.08.2022. Co ważnego się wydarzyło?

🆕 Kacper Warduliński dołączył do bardzo długiej listy kontuzjowanych zawodników GKM Grudziądz S.A. w tym sezonie... Po szczegółowych badaniach w grudziądzkim szpitalu u naszego juniora zdiagnozowano złamanie 3 i 4 kości śródręcza prawej ręki, przez co czeka go 4-6 tygodni przerwy w startach. Kacprowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i na tor!✊ 📸 Karol Otto