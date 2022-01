Żużel: Najnowsze posty z 23.01.2022. Co ważnego się wydarzyło?

To już nasz 2️⃣ wspólny sezon z firmą Prudential Grzegorz Platokos 💪 Dziękujemy za zaufanie i współpracę 🤝 Witamy w #StalowaRodzina2022 ❗️ ✅ PLATOKOS TEAM to firma z branży ubezpieczeń, na rynku funkcjonuje już ponad 20 lat. Nasz partner oferuje ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia oszczędnościowe - Start w życie, Emerytura bez obaw, czy Ochrona zdrowia. ✅ Platokos Team gwarantuje niezmienną składkę przez cały okres ubezpieczenia, a także daje Klientowi możliwość dokonania comiesięcznej zmiany w polisie. Szukasz dobrego ubezpieczenia? Nie wahaj się, wybierz Platokos Team. Wykwalifikowani doradcy pomogą w wyborze produktu dopasowanego do Twoich preferencji. Platokos Team ⤵️ Mostowa 12 66-400 Gorzów Wlkp. ☎️: 602 380 617 🌐: https://platokos.pl/