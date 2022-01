Żużel: Najnowsze posty z 22.01.2022. Co ważnego się wydarzyło?

Witamy nowego partnera Gabinet Ortopedyczny Ireneusz Czerniec na pokładzie 👍 Dziękujemy za zaufanie i witamy w #StalowaRodzina2022 ❗️ ✅ PRAKTYKA LEKARSKA LEK. MED. IRENEUSZ CZERNIEC świadczy usługi z zakresu ortopedii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, preluksacji, medycyny sportowej i medycyny pracy. ✅ Praktyka Lekarska w swojej ofercie posiada najnowocześniejszy sprzęt lekarski m.in. ESAOTE MyLab 25 GOLD – wielodyscyplinarny, nowoczesny, cyfrowy aparat, który posiada właściwości niezbędne we współczesnej ultrasonografii. Dzięki swojej mobilności i wszechstronności diagnostycznej jest doskonałym rozwiązaniem do wszystkich badań usg, co stawia go w pozycji lidera w swojej klasie. MyLab 25 GOLD posiada nowoczesny cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej i zaawansowane rozwiązania elektroniczne wykorzystujące układy programowalne zapewniające precyzyjne obrazowanie, praktycznie całkowicie pozbawione artefaktów nawet podczas badania głębokich struktur. ✅ Lekarz Ireneusz Czerniec posiada liczne certyfikaty z zakresu medycyny sportowej. Współpracuje z AWF Gorzów Wielkopolski - Zakład Medycyny Sportu i Biochemii, a także z Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich jako lekarz kadry narodowej. Praktyka Lekarska Ireneusz Czerniec ⤵️ Klinika Villa Park – Gabinet nr 8 (II piętro) ul. Walczaka12c/8 66-400 Gorzów Wlkp. ☎️: 783 383 241 🌐: https://ortopedagorzow.com.pl/