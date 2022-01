Żużel: Najnowsze posty z 20.01.2022. Co ważnego się wydarzyło?

To nasz 5️⃣ wspólny sezon z firmą Argos Transport 👍 Dziękujemy za zaufanie i współpracę 🤝 Witamy w #StalowaRodzina2022 ❗ ✅ ARGOS to firma oferująca wyjątkowo niedrogi i komfortowy przewóz osób. Argos jest solidnym, uczciwym i bezpiecznym przewoźnikiem. Długoletnia praktyka oraz doświadczona załoga gwarantuje, że zlecona firmie usługa zostanie wykonana fachowo i terminowo. Argos posiada nowoczesne i komfortowe busy oraz autobusy utrzymane w pełnej sprawności technicznej w autoryzowanych serwisach. Nowoczesne zaplecze techniczne wraz z wyspecjalizowaną kadrą mechaników umożliwia natychmiastowe usunięcie każdej usterki. Z łatwością wybiorą Państwo ten najbardziej odpowiadający liczebności i potrzebom przewożonej grupy. ✅ Obecnie Argos świadczy usługi w Województwie Lubuskim jak również w pobliskich województwach w zakresie przewozu osób na liniach regularnych i regularnych specjalnych. Renoma zdobyta poprzez wysoką jakość świadczonych usług sprawiła, że klienci zaczęli zgłaszać się do firmy także indywidualnie, co miało odbicie w uruchomieniu dodatkowych usług - dowozy pracownicze oraz przewozy okazjonalne. ✅ W ramach działalności Argos wykonuje także specjalistyczny przewóz osób niepełnosprawnych. Tego rodzaju transport firma wykonuje odpowiednio przystosowanymi i komfortowymi samochodami. Pojazdy wyposażone są w atestowane podjazdy i systemy mocowania, które zapewniają komfort i bezpieczeństwo osobom korzystającym z tego typu przewozu. ARGOS ⤵ Ściechów 12a 66-433 Lubiszyn ☎: 531 724 903 🌐: https://argos-argos.pl/