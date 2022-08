Żużel: Najnowsze posty z 18.08.2022. Co ważnego się wydarzyło?

A CZY TY JESTEŚ PRAWDZIWYM BYKIEM? Nasz Kapitan Janusz Kołodziej Racing wbija na poranną kawę do Radio Elka wraz ze swoimi kolegami prowadzi poranny program! aaaaa już od godz. 9:00 pod Radiem Elka Kapitan i Byczek Fredek będą mieli dla Was niespodzianki! BILET i GADŻETY #KSUL czekają na Was! Widzimy się pod Radiem Elka o 9:00! #ByczaRodzina #BullSquad