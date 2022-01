Żużel: Najnowsze posty z 18.01.2022. Co ważnego się wydarzyło?

Co słychać w świecie żużla? Śledzimy na bieżąco profile na Facebooku najważniejszych polskich drużyn żużlowych. Sprawdź, jakie są najnowsze posty i co ważnego właśnie dzieje się w żużlowym świecie.

Świat żużla na Facebooku

Nowy partner na pokładzie Stali Gorzów ❗️ Dziękujemy za zaufanie firmie Climbud Tomasz Linga i witamy w #StalowaRodzina2022 ❗️ ✅ CLIMBUD uważnie przygląda się rynkowi i szybko reaguje na jego zmiany. Dzięki temu może dostarczać klientom najlepsze rozwiązania, idealnie dopasowane do ich potrzeb. Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne firmy Climbud zapewniają komfort niezależnie od położenia danego obiektu. ✅ Climbud oferuje swoim klientom najwyższą jakość usług i profesjonalne podejście do realizowanych inwestycji. Firma prowadzi dialog opierając się na rzetelnych i racjonalnych argumentach, co w efekcie zawsze prowadzi do znalezienia korzystnych rozwiązań satysfakcjonujących obie strony. Firma zaprasza do współpracy klientów indywidualnych, firmy wykonawcze, inwestorów oraz pracownie architektoniczne. Obszar działania firmy to Gorzów Wielkopolski, Kostrzyn, Dębno, Strzelce Krajeńskie i inne miejscowości regionu lubuskiego. CLIM-BUD TOMASZ LINGA ⤵ ul. Walczaka 25 66-400 Gorzów Wlkp. ☎️: 604 093 135 🌐: http://www.climbud.pl/

