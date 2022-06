Żużel: Najnowsze posty z 17.06.2022. Co ważnego się wydarzyło?

DZIEŃ MECZOWY #GRUCZE 🟡🔵 🆚 Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 🕒 20:30 📍 Grudziądz, Stadion GKM S.A., ul. Hallera 4 ℹ️ Informacje organizacyjne: 🎟 45 złotych - normalny (miejsca numerowane), 35 złotych - ulgowy (miejsca numerowane) i 40 złotych - na miejsca stojące. 👉 www.BILETYnaGKM.pl 👉 Kasy stadionu od godz. 10:00 ⚠️ Zachęcamy do nabycia wejściówek przez internet, aby uniknąć kolejek przed stadionem! Dzieci do lat 7 - wstęp bezpłatny (miejsce razem z opiekunem). 🛍 Stoisko oficjalnego sklepu GKM Grudziądz S.A. - przy bramie głównej od ul. Dadosa na terenie stadionu 📋 Programy zawodów - 🔟 złotych - dostępne w kasie nr 3 do godziny 17:30, po otwarciu bram na stoisku sklepu i w punktach gastronomicznych Don Corleone na terenie stadionu Szczegóły:⤵️ https://www.gkm.grudziadz.net/2022/06/16/to-musisz-wiedziec-przed-meczem-grucze/