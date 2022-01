Żużel: Najnowsze posty z 17.01.2022. Co ważnego się wydarzyło?

Co słychać w świecie żużla? Śledzimy na bieżąco profile na Facebooku najważniejszych polskich drużyn żużlowych. Sprawdź, jakie są najnowsze posty i co ważnego właśnie dzieje się w żużlowym świecie.

Dołącz do grupy Podprowadzające GKM Grudziądz!🟡🔵 Weź udział w castingu i wyślij swoje zgłoszenie na adres mailowy: 📩 [email protected] Zgłoszenie powinno zawierać: 👉 imię i nazwisko 👉 wiek 👉 aktualne zdjęcia (twarz+sylwetka) 👉 dane kontaktowe 👉 krótką informację o sobie 👉 zgodę na przetwarzanie danych osobowych Wymagania: 👉 pełnoletność 👉 dyspozycyjność 🗓 Zgłoszenia można przesyłać do dnia 4 lutego 2022.

#DawnoTemuNaSmoczyku To się nazywa przywiązanie do barw klubowych 👏👏 Klubowy mechanik Pan KAZIMIERZ JUSKOWIAK już prawie 4️⃣0️⃣ lat pracuje przy klubowym sprzęcie. Pod jego nadzorem wychowało się kilka pokoleń naszych Byków👌 Majster Kaziu zawsze znajdzie czas 👍 dla naszych zawodników i ich silników 😉 #KSUL 🤟⬜🟦 #HistoriaKSUL Zdjęcie udostępnił Damian Płóciniczak 👍

"Pokaż Dziecku Żużel" to nasz wspólny pomysł wraz z gminami na propagowanie sportu żużlowego wśród uczniów 👍 Zapraszamy szkoły na mecze U-24 Speedway Ekstraliga i w ramach lekcji będziemy wraz z zawodnikami przybliżać naszą historię #75Lat 💛💙 Ten wyjątkowy Jubileusz chcemy świętować razem z Wami ❗ Dajcie nam znać w komentarzach skąd jesteście ⁉️ Do jakich miejscowości mamy jeszcze przyjechać ⁉️ Lubuskie, Zachodniopomorskie, Wielkopolskie ⁉️ Przyjedziemy do Was😉 Prawda Marek Grzyb, Tomasz Michalski ? Byliśmy już w Gmina Międzyrzecz, Gmina Pszczew, Trzcińsko-Zdrój gmina, Gmina Słońsk, Powiat Sulęciński, Strzelce Krajeńskie, Powiat Słubicki, Skwierzyna, Barlinek gmina. W najbliższym tygodniu będziemy Gmina Przytoczna i Gmina Pyrzyce. Chcemy być i u Was ❗ ➖ #StalowaRodzina💛💙 #MojeBermudy Stal Gorzów Gorzów EchoGorzowa.pl