Żużel: Najnowsze posty z 16.06.2022. Co ważnego się wydarzyło?

To będzie mocne zakończenie weekendu :) Żużlowcy i kibice Stelmet Falubazu Zielona Góra przejadą w niedzielę ulicami Zielonej Góry w 4. Falubazowym Rajdzie Rowerowym :) Kto z Was uczestniczył w dotychczasowych edycjach, ten wie jak fajne jest to wydarzenie :) Zapraszamy wszystkich. Rowerowa Stolica Polski - Zielona Góra