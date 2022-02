Żużel: Najnowsze posty z 16.02.2022. Co ważnego się wydarzyło?

To już 🔟 wspólny sezon z LOTTO. Radość wygrywania 👍 Dziękujemy za zaufanie i współpracę 🤝 Witamy w #StalowaRodzina2022 ❗️ ✅ Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, powstał w 1956 roku aby gromadzić środki na finansowanie remontów i budowy obiektów oraz urządzeń sportowych. Obecnie spółka realizuje zadanie wsparcia polskiego sportu na kilku poziomach: przekazuje środki z dopłat do gier liczbowych i loterii pieniężnych; wspiera wybrane organizacje, kluby i wydarzenia sportowe ze środków własnych; prowadzi działania mające na celu wyszukiwanie i szkolenie sportowych talentów. ✅ Totalizator Sportowy wspiera samodzielnie szczególnie ważne dla polskich kibiców oraz polskiego sportu organizacje, kluby i wydarzenia sportowe. Do najważniejszych z tych działań należy m.in. wieloletnia współpraca z Polskim Komitetem Olimpijskim. Sponsoring Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej trwa od 1994 roku. Totalizator Sportowy Sp. z o.o. ⤵️ ul. Targowa 25 03-728 Warszawa