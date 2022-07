Żużel: Najnowsze posty z 15.07.2022. Co ważnego się wydarzyło?

Do zobaczenia dziś na Arena Zielona-Energia.com :) 🆚️ Arged Malesa Ostrów Wielkopolski 🗓 15.07.2022 ⏰ 18:00 🏟 Arena Zielona-Energia.com 🎉 Strefa Lwiątek od godziny 17:00 📕 Program zawodów - 15 zł - dodatkowe miejsca do kupna programów to mobilne punkty przy głównym wejściu oraz od ul. Marysi. Ich sprzedaż prowadzić będą hostessy. 🎫 Otwarcie kas od godziny 16:00 🚪 Otwarcie bram stadionu o godzinie 16:15 🧒 Dzieci do lat 12 - wstęp wolny 𝐊𝐮𝐩 𝐛𝐢𝐥𝐞𝐭 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞! 🌎 https://tiny.pl/9dkdc 𝗦𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿 𝗿𝗼𝗱𝘇𝗶𝗻𝗻𝘆 🌎 https://tiny.pl/9v4fm _ #ZuzlowaCzestochowa #PGEEkstraliga