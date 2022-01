Żużel: Najnowsze posty z 15.01.2022. Co ważnego się wydarzyło?

Śledzimy największe facebookowe profile żużlowych drużyn. 15.01.2022 na profilu "Włókniarz Częstochowa" pojawił się post: "MTC Motocyklowy Świat Marcina dołącza do grona Sponsorów częstochowskiego Włókniarza 🔥 Witamy w biało-zielonej rodzinie 🤍💚 Firma od samego początku związana jest z motocyklami i działa w Częstochowie od 2004 roku. Zajmuje się serwisem oraz sprzedażą motocykli, specjalizuje się w sprowadzaniu bezwypadkowych motocykli z USA i KANADY. Właściciel firmy Marcin Puchała jest twórcą jedynej w Polsce motocyklowej interaktywnej platformy edukacyjnej i społecznościowej. Pasja do motocykli sprawiła, że tematy takie jak edukacja i przygoda to priorytety firmy. W ofercie można znaleźć motocyklowe imprezy, wyprawy oraz szkolenia. W sprzedaży NOWOŚĆ na rok 2022 elektryczne motocykle dla dzieci hiszpańskiego producenta TORROT zgodnie z mottem firmy „PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ DZISIAJ”. Więcej informacji ➡ www.marcinpuchala.pl 💪 ___ #ZuzlowaCzestochowa #KochamWlokniarz. ".

Co słychać w świecie żużla? Śledzimy na bieżąco profile na Facebooku najważniejszych polskich drużyn żużlowych. Sprawdź, jakie są najnowsze posty i co ważnego właśnie dzieje się w żużlowym świecie.

Świat żużla na Facebooku

Obóz w Bukowinie Tatrzańskiej zakończony ▶️ http://zuzel.falubaz.com/post/glodowka-zakonczona-zuzlowcy-wrocili-do-zielonej-gory Dzięki UKS "As" Zielona Góra za tydzień mocnych treningów 💪 --- #KSF22 #NaMaxa Stelmet S.A. Urząd Miasta Zielona Góra Marwis.eu Mobile Homes

Witamy firmę Nevi Nieruchomości - Biznes Remigiusz Turek w #StalowaRodzina2022 ❗️ To już nasz 2️⃣ wspólny sezon❗️ Dziękujemy za zaufanie i współpracę 🤝 ✅ NEVI NIERUCHOMOŚCI - BIZNES to firma rodzinna z siedzibą w Gorzowie, która działa zarówno na terenie kraju jak i na rynku międzynarodowym. Firma zajmuje się wynajmem biur wielkopowierzchniowych, a także wykończeniem oraz aranżacją wnętrz. Nevi Nieruchomości cały czas się rozwija i z najwyższą uwagą podchodzi do realizacji projektów swoich klientów. Firmę cechuje fachowość i szybkość realizacji. O skali działalności Nevi świadczy fakt, że jest w stanie zrealizować swoje usługi w dowolnym kraju na terenie Europy. ✅ Nevi Nieruchomości zrealizowała i wybudowała m.in. biurowiec przy ul. Hawelańskiej 6 w Gorzowie Wielkopolskim. Swoje powierzchnie biurowe wynajmuje bankom takim jak mBank Polska i ING oraz dużym korporacjom. Wykwalifikowana i doświadczona kadra pracownicza przy realizacji inwestycji wykorzystuje najnowocześniejsze technologie i materiały najwyższej jakości. Nevi Nieruchomosci szczególną uwagę przywiązuje do terminowości, a za swój największy priorytet uważa zadowolenie i zaufanie ze strony klientów. Nevi Nieruchomości - Biznes ⤵️ Ul. Hawelańska 6 66-400 Gorzów Wielkopolski ☎️: 694400855

#DawnoTemuNaSmoczyku Liderzy Unii w latach 80-tych. Kacper- Jankes 💪 Zdjęcie od Luk Ada, dzięki 👍 #KSUL 🤟⬜🟦 #HistoriaKSUL

👨‍🏫 Pytanie 10. 👩‍🏫 Odpowiedź tylko w formie wiadomości prywatnej. Powodzenia! _ #ZuzlowaCzestochowa #KochamWlokniarz

Ćwiczymy, ćwiczymy 💪 Do nowego sezonu przygotowujemy się w Fabryka Formy 👍 Jak widać Stalowcy w formie i humory dopisują 🤩 Już nie mogą się doczekać pierwszych kółek na Jancarzu 👊 Wam też już brakuje ścigania ❓ Zapraszamy do naszego partnera Fabryka Formy. W Gorzowie możecie poćwiczyć w klubach, które mieszczą się w galeriach: Nova Park i Panorama ➖ #StalowaRodzina💛💙 #MojeBermudy Stal Gorzów #Gorzów EchoGorzowa.pl

Bawimy się dalej? Pamiętajcie, żeby głosy oddawać na profilu Speedway Ekstraliga 😉 🟡🔵⚪️ #ŻyjeMyŻużlem

Dzień Babci i Dzień Dziadka coraz bliżej ❗ Z tej okazji przy zakupie dowolnej koszulki powyżej 2️⃣0️⃣ zł macie od nas Stalową personalizację gratis 🤩 Czas realizacji 🔜 24 godziny. Zapraszamy do naszego Sklepu Kibica przy Stadionie lub do Sklepu Online 🌐 🚨 Przy zamówieniu online prosimy w uwagach napisać tekst do personalizacji. Promocja trwa do 22 stycznia włącznie ☝️ ➖ #StalowaRodzina💛💙 #MojeBermudy Stal Gorzów Gorzów EchoGorzowa.pl

Artem Laguta będzie gościem programu Trzeci Wiraż w nSport+ 📺 Nowy Dom i Hydropol sponsorami GKM S.A. w sezonie 2022! - GKM.Grudziadz.net - oficjalny serwis klubu

🤝 Firmy Nowy Dom i Hydropol Grudziądz będą naszymi sponsorami w sezonie 2022. Szczegóły:⤵