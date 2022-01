Żużel: Najnowsze posty z 13.01.2022. Co ważnego się wydarzyło?

Sprawdzamy najnowsze wiadomości z Facebooka największych żużlowych drużyn. 13.01.2022 na profilu "Falubaz Zielona Góra" pojawił się post: "Szwedzka drużyna Vargarna Speedway przyjedzie w kwietniu do Zielonej Góry i zmierzy się ze Stelmet Falubazem w sparingu ⤵ --- #KSF22 #NaMaxa Stelmet S.A. Urząd Miasta Zielona Góra Marwis Myjki Warsztatowe. "

Co słychać w świecie żużla? Śledzimy na bieżąco profile na Facebooku najważniejszych polskich drużyn żużlowych. Sprawdź, jakie są najnowsze posty i co ważnego właśnie dzieje się w żużlowym świecie.

Świat żużla na Facebooku Szwedzi kolejnym sparingpartnerem Stelmet Falubazu Zielona Góra

To już 8️⃣ wspólny sezon z Drew-Plast Mazowiecki 👍 Dziękujemy za zaufanie i współpracę 🤝 Witamy w #StalowaRodzina2022 💛💙 ✅ PPUH DREW-PLAST DARIUSZ MAZOWIECKI świadczy od ponad 20 lat kompleksowe usługi w zakresie budownictwa obiektów użyteczności publicznej. Nasz partner realizuje inwestycje pod względem projektowym, budowlanym, sanitarnym, elektrycznym, a także aranżacji wnętrz. Ponadto firma z siedzibą w Różankach przeprowadza renowacje obiektów będących pod opieką konserwatora zabytków, co wyróżnią ją na tle konkurencji. ✅ PPUH Drew-Plast obecnie stawia na budownictwo, gdzie jako generalny wykonawca kompleksowo realizuje inwestycje dla inwestorów budżetowych, przemysłowych oraz indywidualnych. Firma jest jedną z najprężniej działających firm budowlanych w naszym regionie. Dysponuje własnym zapleczem, magazynami, wykwalifikowaną kadrą kierowniczą oraz pracowniczą, a także specjalistycznym sprzętem budowlanym dzięki któremu może sprawnie i terminowo realizować wszelkiego rodzaju zlecenia. PPUH Drew-Plast jest prężnie i dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem. ✅ Wykwalifikowana i doświadczona kadra pracownicza przy realizacji inwestycji wykorzystuje najnowocześniejsze technologie i materiały najwyższej jakości. Drew-Plast szczególną uwagę przywiązuje do terminowości, a za swój największy sukces uważa zadowolenie i zaufanie ze strony klientów. PPUH DREW-PLAST DARIUSZ MAZOWIECKI ⤵ Różanki, ul. Gorzowska 7 66-415 Kłodawa ☎: 95 731 09 83 🌐: http://www.drew-plast.biz

Pozdrowienia z Andory przesyła Max Fricke Racing 💪 🏋️‍♂️ --- #KSF22 #NaMaxa Stelmet S.A. Urząd Miasta Zielona Góra Marwis Myjki Warsztatowe

👨‍🏫 Pytanie 8. 👩‍🏫 Odpowiedź tylko w formie wiadomości prywatnej. Powodzenia! _ #ZuzlowaCzestochowa #KochamWlokniarz Q&A: Tai Woffinden odpowiada na Wasze pytania!

Czego potrzeba do zdobycia mistrzostwa świata❓ Czy masz zamiar zostać w Betard Sparcie do końca kariery❓ Jakiej muzyki słuchach najczęściej ❓ To tylko niektóre z pytań jakie zdaliście w naszym Q&A Taiowi Woffindenowi. Jeśli nie znacie na nie jeszcze odpowiedzi jak najszybciej musicie to nadrobić ❗️ 📺 https://youtu.be/HhD1nZFY0Bc

Akcja #DawnoTemuNaSmoczyku 🤟 rozkręca się Dziękujemy za zdjęcia👌 Janusz Norek Luk Ada Czekamy na więcej 👍 #KSUL 🤟⬜🟦 #HistoriaKSUL

KARNETY NA SEZON 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ CAŁY CZAS W SPRZEDAŻY‼️ W cenie karnetu masz zagwarantowany wstęp na: ✅ mecze rundy zasadniczej Speedway Ekstraliga ✅ mecze U-24 Ekstraligi ✅ mecze sparingowe ✅ zawody młodzieżowe Karnety kupicie na: 👉 www.bilety.ksul.pl 👉 stoisko klubowe w Galerii Leszno (godz.12 - 20) Zapraszamy 🤟👊 #KSUL ⬜🟦 #JestemBykiem #PGEE

ICT Poland Kostrzyn nad Odrą ze Stalą Gorzów w sezonie 2022 ❗️ Dziękujemy za zaufanie i wsparcie, którym obdarzacie nas już od 1️⃣6️⃣ lat👏 Razem tworzymy Stalową Rodzinę 👍 ✅ ICT POLAND istnieje na rynku od 2001 roku. Siedzibą firmy jest Kostrzyn nad Odrą. Firma zajmuje się produkcją, sprzedażą i dystrybucją produktów marki FOXY – papier toaletowy, ręczniki kuchenne, serwetki papierowe, bibułki i chusteczki higieniczne. W swojej ofercie posiada również pieluszki Carezza oraz produkty do higieny osobistej – Naturell. Marka FOXY jest rozpoznawalna i cieszy się dużym uznaniem Konsumentów nie tylko w Polsce, ale również poza granicami naszego kraju. ✅ ICT Poland jest również liderem rynku marek własnych sieci handlowych, a poziom oferowanych przez firmę jakości i usług zaskarbił sobie przez lata zaufanie klientów. Ponadto polityka badawczo-rozwojowa grupy sprawia, że operatorzy Zorganizowanej Dystrybucji Masowej mają zawsze do dyspozycji innowacyjne produkty, spełniające wymagania konsumentów i bardzo konkurencyjne pod względem relacji jakości do ceny. ✅ ICT Poland zaopatruje kraje Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej. Fabryka naszego partnera wykorzystuje najnowocześniejsze technologie dzięki czemu jest jednym z najważniejszych zakładów produkcyjnych na Starym Kontynencie. ICT Poland to firma o ugruntowanej pozycji na rynku, godna zaufania, która z najwyższą dbałością podchodzi do jakości świadczonych usług oraz oferowanych produktów. Kapitał ludzki ICT Poland jest najwyższą wartością firmy ICT Poland ⤵️ Adres: UL. Wloska, 3 66470 Kostrzyn N/Odra (PL) ☎️: +48 957336800 🌐: https://www.ictgroup.net/pl Adrian Miedziński i Rohan Tungate w magazynie żużlowym 1 ligi

O godzinie 20:00 gościem best_speedway_tv będzie Rohan Tungate 💪

90 lat temu na świat przyszedł Konstanty Pociejkowicz. Prawdziwa legenda Sparty Wrocław. Przez całą karierę wierny żółto-czerwonym barwom. Przez wiele lat najskuteczniejszy zawodnik klubu w historii. Zdobywca tytułu Indywidualnego Mistrza Polski z 1960 roku. Na torze imponował walecznością i widowiskowym stylem jazdy. Po zakończeniu kariery żużlowca wspierał klub jako trener i mentor młodzieży. _ Zdjęcie dzięki uprzejmości Pana Marka Smyły

