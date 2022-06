Żużel: Najnowsze posty z 12.06.2022. Co ważnego się wydarzyło?

Po raz drugi w tym sezonie #PGEEkstraliga tworzymy dla Was specjalne miejsce spotkań z zawodnikami przed meczem. Od godziny 16.45 do godziny 17.15 będziecie Państwo mogli złapać autograf, czy zrobić sobie zdjęcie z zawodnikami drużyny Betard Sparta Wrocław. 💛❤️ Tym razem w spotkaniu wezmą udział: nasz kapitan Maciej Janowski oraz junior Michał Curzytek. Spotkanie odbędzie się na Pergoli Stadionu Olimpijskiego. Spotkaniu będą towarzyszyć dodatkowe atrakcje (malowanie twarzy w spartańskie barwy, możliwość obejrzenia motocykli żużlowych, czy zrobienie sobie zdjęcia z Pucharem Mistrzowskim Betard Sparty Wrocław z sezonu 2021). W strefie pojawią się także najmłodsi spartanie, czyli adepci żużlowej szkółki WTS. Spodziewamy się także gości specjalnych. Na szlagierowy mecz tej kolejki, pomiędzy aktualnym mistrzem a wicemistrzem, wybierają się siostry Natalia i Patrycja Maliszewskie - polskie olimpijki i medalistki mistrzostw świata i Europy w short tracku. Będzie to dla nich absolutny debiut na meczu żużlowym i wierzymy, że szybko dołączą do grona kibiców Betard Sparty Wrocław. :) Widzimy się! 😎 #ToJestSparta