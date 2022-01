Żużel: Najnowsze posty z 11.01.2022. Co ważnego się wydarzyło?

Co słychać w świecie żużla? Śledzimy na bieżąco profile na Facebooku najważniejszych polskich drużyn żużlowych. Sprawdź, jakie są najnowsze posty i co ważnego właśnie dzieje się w żużlowym świecie.

Trwa sprzedaż karnetów na sezon 𝟐𝟎𝟐𝟐 💥 Przypominamy, że osoby, które posiadały karnet w sezonie 2021, zachowują prawo do nabycia karnetu na to samo miejsce, pod warunkiem, że odgórne regulacje nie będą stanowić inaczej. Prawo to obowiązuje do dnia 𝟏𝟓.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟐 roku. Godziny otwarcia Kasy: Poniedziałek – 9:00 – 16:00 Wtorek – 9:00 – 16:00 Środa – 9:00 – 16:00 Czwartek – 12:00 – 18:00 (tylko i wyłącznie 13.01.2022) Piątek – 9:00 – 16:00 Serdecznie zapraszamy! 🟡🔵⚪️ #ŻyjeMyŻużlem