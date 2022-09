Żużel: Najnowsze posty z 1.09.2022. Co ważnego się wydarzyło?

To już jutro 😉 Czekamy na Was od godz. 11.00, aż do godz. 17.00 ⏰ Zawodnicy Moje Bermudy Stali Gorzów obecni będą od godz. 12:30 do 15:30 🙂👍💛💙 Będzie się działo 🥳 #StalowaRodzina2022 #75LatStali