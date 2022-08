Żużel: Najnowsze posty z 10.08.2022. Co ważnego się wydarzyło?

🗣️: "Hej, mam na imię Magda, mam 29 lat i jestem z Grudziądza. Na co dzień pracuję, natomiast w wolnym czasie uwielbiam podróżować, spędzać czas z najbliższymi i... się wyspać 😆. Bardzo lubię jeździć nad polskie morze, a także odkrywać nowe nieznane mi dotąd miejsca. Moim ulubionym, a jednocześnie jedynym sportem jest oczywiście żużel, na który po raz pierwszy zabrał mnie mój tata gdy miałam 2 latka! Zaraziłam się bakcylem i tym oto sposobem przez ten czas nie opuściłam żadnego domowego meczu naszej drużyny! W 2017 roku udałam się na casting, organizowany przez klub na podprowadzającą. Oh... co to był za stres! Na szczęście atmosfera była super, a casting zakończył się sukcesem! Od tej pory jestem podprowadzającą GKM i jestem z tego bardzo szczęśliwa i dumna. Super jest być częścią swojej ukochanej drużyny i móc być tak blisko wielu sportowych wydarzeń. To są emocje nie do opisania! Prócz żużla moją miłością od zawsze są owczarki niemieckie. Kocham tą rasę! A od 2 lat jestem szczęśliwą posiadaczką własnego psiaka o imieniu Lando 🖤. Dzięki niemu nasze spacery i życie stało się ciekawsze. Moim marzeniem jest być zdrową, spełnioną i szczęśliwą osobą. Po prostu 🙂. Chciałabym Was zachęcić do zagłosowania na mnie w konkursie Miss Startu 2022 . Dla Was to chwila, a dla mnie może być to kolejna fantastyczna przygoda!" Głosuj na Podprowadzające GKM Grudziądz w #MissStartu PGE Ekstraligi 2022! Wejdź na stronę... https://speedwayekstraliga.pl/glosowania/miss-startu-pge-ekstraligi-2022/ ...lub oddaj głos w aplikacji PGE Ekstraligi na reprezentantki GKM Grudziądz S.A.!