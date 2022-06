Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 7.06.2022. Co słychać na Facebooku?

#BykiNaTorze wtorek, 7 czerwca 🏆 #U24Ekstraliga AGROMIX POLCOPPER UNIA LESZNO U-24 vs KS TORUŃ U-24 9. Damian Ratajczak 10. Jesper Knudsen 11. Jonas Knudsen 12. Hubert Jabłoński 13. Keynan Rew 14. Antoni Mencel 15. Maksym Borowiak 🏁 6 runda 🏟 Leszno ⏰ 14:00 Sklady drużyn, bilety ⬇️⬇️⬇️ http://unia.leszno.pl/we-wtorek-mecz-druzyny-u24-dla-najmlodszych-bilety-na-grudziadz/ ------------------------------------------------------------------------------------🏆 Bauhaus-Ligan 🇸🇪 Lejonen vs Indianerna Speedway ( David Bellego Racing Speedway Team ) 🏟 Gislaved ⏰ 19:00 ---------------------------‐--------------------------------------------------------🏆 Championship 🇬🇧 Plymouth Gladiators vs Official Birmingham Speedway ( James Pearson Racing ) 🏟 Plymouth ⏰ 20:30 #KSUL ⬜🟦 #BullSquad #BullSquadU24 #PGEE #PGEEkstraliga