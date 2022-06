Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 6.06.2022. Co słychać na Facebooku?

OFICJALNY KOMUNIKAT KLUBOWEGO LEKARZA TOMASZA GRYCZKI NT. PIOTRA PAWLICKIEGO. - Piotr Pawlicki doznał złamania dwóch łopatek podczas wypadku na torze w Grudziądzu. Bezpośrednio po wypadku zawodnik został odwieziony do szpitala na szczegółowe badania, który wykazały złamania. Zawodnik opuścił już szpital w Grudziądzu. Przewidywany czas rekonwalescencji to około 6 do 8 tygodni - Piter Pawlicki #777 trzymaj się i w spokoju wracaj do zdrowia ✊✊✊💪 #KSUL ⬜🟦 #BullSquad #JestemBykiem #PGEE #PGEEkstraliga