Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 31.07.2022. Co słychać na Facebooku?

W sobotnim finale Speedway of Nations najlepsi okazali się Australijczycy. Brązowe medale zdobyła reprezentacja Szwecji z udziałem Fredrik Lindgren, który do dorobku kadry dołożył 10 pkt + 3 w biegu barażowym. Nasz kapitan, Leon Madsen #️⃣30 indywidualnie zanotował bardzo dobry występ (15+1 pkt), jednakże Dania ostatecznie nie zdołała wywalczyć żadnego z medali. To były jednak solidne występy biało-zielonych, którzy udowodnili dobrą formę przed najważniejszą częścią sezonu 🤍💚 Polakom niestety nie udało się powtórzyć sukcesu swoich młodszych kolegów. Tegoroczne zmagania SoN nasza reprezentacja kończy bez medalu, na 6. miejscu. 🌎https://tiny.pl/wqdw3 _ #ZuzlowaCzestochowa