Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 3.09.2022. Co słychać na Facebooku?

To już jutro (niedziela, 4 września) walczymy o finał PGE Speedway Ekstraliga 😍 Panowie ze zdjęcia liczą na Waszą obecność i doping. To co, do zobaczenia na Arena zielona-energia.com? :) 🆚️ Moje Bermudy Stal Gorzów 🗓 04.09.2022 ⏰ 19:30 🏟 Arena Zielona-Energia.com 𝐊𝐮𝐩 𝐛𝐢𝐥𝐞𝐭 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞! 🌎 https://tiny.pl/9dkdc 𝐓𝐚𝐧𝐢𝐞𝐣 𝐰 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐝𝐬𝐩𝐫𝐳𝐞𝐝𝐚𝐳̇𝐲! 🌎 https://tiny.pl/wmd79 𝗦𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿 𝗿𝗼𝗱𝘇𝗶𝗻𝗻𝘆 🌎 https://tiny.pl/9v4fm __ #ZuzlowaCzestochowa #PGEEkstraliga