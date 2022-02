Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 3.02.2022. Co słychać na Facebooku?

#75LatStali #LegendyStali Wspominamy zawodników, którzy na zawsze wpisali się w historię naszego klubu 👊 Dzisiaj pora na Mieczysława Cichockiego (1929 - 2014). W 1948 roku znalazł się w składzie Unii Gorzów - pierwszej gorzowskiej drużyny zgłoszonej do oficjalnych rozgrywek żużlowych, a od 1949 roku startującej jako Gwardia Gorzów. W 1950 roku przyczynił się do zajęcia drugiego miejsca przez Gwardię w rozgrywkach poznańskiej ligi okręgowej. W gorzowskim zespole jeździł w latach 1948 - 1951, a następnie w 1956 - 1961. Mieczysław Cichocki był m.in. zwycięzcą zawodów o Stalowy But rozgrywanych w Gorzowie. W 1961 roku, wraz z Kazimierzem Wiśniewskim, rozpoczął pracę jako trener młodych żużlowców, a jako zawodnik przyczynił się do pierwszego historycznego awansu Stali do I ligi. Kto z Was wie jaki przydomek nosił Mieczysław Cichocki ❓ 📷: zdjęcie pochodzi ze zbiorów pana Marcina Kozdrasia. ➖ #StalowaRodzina💛💙 #MojeBermudy Stal Gorzów Gorzów EchoGorzowa.pl