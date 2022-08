Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 30.08.2022. Co słychać na Facebooku?

💥 BACK TO SCHOOL z Unią Leszno 💥 Do rozdania 3️⃣ zestawy gadżetów‼️ 👉 Wrzuć fotkę Twojego Smyka podczas kibicowania Naszej Drużynie w sezonie 2022 💪 👉 Polub i udostępnij post☝ 👉 Możesz to zrobić do 31 sierpnia do 23:59‼️ 👉Szczęśliwych zwycięzców ogłosimy 1 września POWODZENIA ✊ #KSUL ⬜🟦 #BackToSchool