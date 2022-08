Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 29.08.2022. Co słychać na Facebooku?

Ruszamy ze sprzedażą biletów na Półfinał PGE Ekstraligi, który w piątek rozegrany zostanie w Gorzowie ‼️ ℹ️: Posiadacze karnetów do 1.09.2022 do godz. 23:59 mają założoną rezerwacje na swoje miejsca. ℹ️: Dla kibiców drużyny gości przygotowane są miejsca w sektorze 26. Bilety w cenie 55zł. ℹ️: Bilety dostępne na stronie: https://bilety.stalgorzow.pl/ oraz w sklepie kibica przy stadionie. Ceny biletów 👇 Trybuna Niska: Bilet normalny – 50zł (Karnetowicz 40zł) Senior 65+ – 40zł (Karnetowicz 30zł) Dziecko do 6 roku życia włącznie wejście za darmo bez biletu. Dzieci w wieku 7-15 lat wejście za darmo – należy odebrać zaproszenie w Sklepie lub na stronie bilety.stalgorzow.pl Trybuna Wysoka: Bilet normalny – 55zł (Karnetowicz 45zł) Senior 65+ – 45zł (Karnetowicz 35zł) Dziecko do 6 roku życia włącznie wejście za darmo bez biletu. Dzieci w wieku 7-15 lat wejście za darmo – należy odebrać zaproszenie w Sklepie lub na stronie bilety.stalgorzow.pl W sprzedaży są również: – Bilet VIP – 300 zł – upoważnia do wejścia na trybunę główną oraz skorzystania z cateringu – liczba biletów ograniczona. #StalowaRodzina2022 #75LatStali