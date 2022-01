Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 28.01.2022. Co słychać na Facebooku?

To już 4️⃣ wspólny sezon z firmą Kulik - Instal 💪 Dziękujemy za zaufanie i współpracę 🤝 Witamy w #StalowaRodzina2022 ❗️ ✅ KULIK-INSTAL zajmuje się szeroko pojętymi systemami energooszczędnymi w budownictwie. Firma oferuje sprzedaż i montaż systemów grzewczych wykorzystujących odnawialne źródła energii takie jak pompy ciepła, kolektory słoneczne, instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonanie profesjonalnych audytów i certyfikatów energetycznych. ✅ Firma posiada odpowiednią kadrę oraz duże doświadczenie i wiedzę, aby sprostać nawet największym wyzwaniom. Każdą inwestycję Kulik - Instal jest w stanie wykonać kompleksowo od projektu do realizacji. Firma swoją działalność koncentruje na propagowaniu zarówno w projektach jak i realizacjach innowacyjnych, ekonomicznych oraz ekologicznych systemów ogrzewania obiektów. Personel firmy to doświadczony zespół inżynierów specjalizujących się w dziedzinie chłodzenia i ogrzewania, mający wszystkie wymagane kwalifikacje. ✅ Dla firmy bardzo ważna jest końcowa satysfakcja klienta, dlatego też Kulik - Instal bierze pod uwagę wszelkie sugestie oraz pomaga dobrać adekwatny system. Firma dąży do tego, by być jak najlepszym partnerem dla swoich nabywców i jest w stanie stworzyć optymalną ofertę dostosowaną do indywidualnych potrzeb klienta. Biuro Inżynieryjne Kulik-Instal Dariusz Kulik ⤵️ ul. Nadbrzeżna 17/9 66-400 Gorzów Wlkp. ☎️: 728 422 422 🌐: http://kulik-instal.com/index.php/pl/