Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 25.08.2022. Co słychać na Facebooku?

Witamy fanów Retro Speedway :) Dziś przeniesiemy się do roku 1998, w którym naszym rywalem w drodze do awansu był WTS Atlas Wrocław. Końcówka XX wieku była istną sinusoidą w wykonaniu żużlowców Włókniarza Częstochowa. W 1995 roku Biało-Zieloni stoczyli bowiem heroiczny bój o utrzymanie w pierwszej lidze, sezon później dosyć niespodziewanie sięgnęli po tytuł mistrzowski, a w 1997 roku z hukiem spadli do niższej klasy rozgrywkowej. Do sezonu ‘98 częstochowianie podeszli więc z planem, aby jak najszybciej wrócić do grona najlepszych żużlowych ekip w Polsce. Więcej + zdjęcia 👇 🌎 https://tiny.pl/wmm95 _ #ZuzlowaCzestochowa #RetroSpeedway 📷 Ireneusz Romanek