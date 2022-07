Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 25.07.2022. Co słychać na Facebooku?

Dolny Śląsk – to bez wątpienia jeden z najpiękniejszych regionów w kraju, a także partner drużyny WTS Sparta Wrocław. Czy wiecie, że właśnie na Dolnym Śląsku znajduje się najwięcej w Polsce zamków i pałaców 🏰, najwięcej uzdrowisk ⛲ i jeszcze więcej tajemnic, które wciąż czekają na odkrycie? 🕵 Zachęcamy zatem, by w przerwach od żużlowych emocji, ruszyć w podróż do krainy historycznych podziemi oraz do zdobywania malowniczych szczytów górskich. 🌄 Dolny Śląsk zaprasza do odkrywania! 😍 #ZnajdźSwojąTrasę #OdkryjDolnyŚląsk Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego