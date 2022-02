Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 22.02.2022. Co słychać na Facebooku?

To już nasz 1️⃣4️⃣ wspólny sezon z firmą GOTECH 👍 Dziękujemy za zaufanie i współpracę 🤝 Witamy w #StalowaRodzina2022 ❗️ ✅ GOTECH to kompleksowy wykonawca budownictwa przemysłowego oraz użyteczności publicznej. Firma powstała w 1990 roku i świadczy również usługi w zakresie remontów w energetyce. ✅ Gotech to wielokrotny Laureat Diamentów Forbesa, prestiżowego rankingu firm dynamicznie rozwijających się, co jest świadectwem profesjonalizmu, rzetelności i innowacyjności przedsiębiorstwa z Gorzowa. Ponad 30-letnie doświadczenie oraz wykwalifikowana kadra pracownicza Gotech Sp. z o.o. są gwarancją najwyższej jakości. Gotech ⤵️ ul. Podmiejska-Boczna 16, 66-400 Gorzów Wlkp. ☎️: 95 7 320 055 🌐: http://gotech.pl/