Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 2.02.2022. Co słychać na Facebooku?

Sprawdzamy najnowsze wiadomości z Facebooka największych żużlowych drużyn. 2.02.2022 na profilu "GKM Grudziądz S.A." pojawił się post: "Wielki fan żużla, którego jeszcze w sezonie 2021 można było spotkać na stadionie przy Hallera, od lat związany z firmą naszego sponsora DPV Logistic, bierze udział w najważniejszym wyścigu w swoim życiu - o powrót do zdrowia. U Pana Pawła Romejko zdiagnozowano nowotwór złośliwy mózgu, co wymagało natychmiastowej operacji. Teraz koszty rehabilitacji są ogromne, stąd prośba do ludzi dobrego serca o wsparcie. Trzymamy kciuki za Pana Pawła i zachęcamy do pomocy!✊ Wszystkie szczegóły i możliwość wpłat za pośrednictwem strony zrzutka.pl. 👉 https://zrzutka.pl/f7gkta. "