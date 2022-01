Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 20.01.2022. Co słychać na Facebooku?

💬 - Każdy sezon jest trudny, nadchodzący też taki będzie. Mistrzostwo zobowiązuje, ale zdajemy sobie sprawę, że nie będzie lekko – mówi Dariusz Śledź w wywiadzie dla klubowej telewizji WTS Sparta. 📺 Szkoleniowiec żużlowych mistrzów Polski wspomina także wspaniałe chwile związane z finałem #PGEEkstraligi 2021, opowiada o nowym zawodniku Betard Sparty Wrocław Bartłomieju Kowalskim, a także zdradza swoje pomysły na przygotowania do nowych rozgrywek i zastanawia się, co przyniosą zmiany w nowym regulaminie. ⏯ Całość do obejrzenia na https://wts.pl/wtsspartatv/