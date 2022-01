Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 15.01.2022. Co słychać na Facebooku? Newsroom 360

Śledzimy nowości ze świata żużlu na Facebooku Mariusz Kapała

Sprawdzamy najnowsze wiadomości z Facebooka największych żużlowych drużyn. 15.01.2022 na profilu "Stal Gorzów" pojawił się post: "Witamy firmę Nevi Nieruchomości - Biznes Remigiusz Turek w #StalowaRodzina2022 ❗️ To już nasz 2️⃣ wspólny sezon❗️ Dziękujemy za zaufanie i współpracę 🤝 ✅ NEVI NIERUCHOMOŚCI - BIZNES to firma rodzinna z siedzibą w Gorzowie, która działa zarówno na terenie kraju jak i na rynku międzynarodowym. Firma zajmuje się wynajmem biur wielkopowierzchniowych, a także wykończeniem oraz aranżacją wnętrz. Nevi Nieruchomości cały czas się rozwija i z najwyższą uwagą podchodzi do realizacji projektów swoich klientów. Firmę cechuje fachowość i szybkość realizacji. O skali działalności Nevi świadczy fakt, że jest w stanie zrealizować swoje usługi w dowolnym kraju na terenie Europy. ✅ Nevi Nieruchomości zrealizowała i wybudowała m.in. biurowiec przy ul. Hawelańskiej 6 w Gorzowie Wielkopolskim. Swoje powierzchnie biurowe wynajmuje bankom takim jak mBank Polska i ING oraz dużym korporacjom. Wykwalifikowana i doświadczona kadra pracownicza przy realizacji inwestycji wykorzystuje najnowocześniejsze technologie i materiały najwyższej jakości. Nevi Nieruchomosci szczególną uwagę przywiązuje do terminowości, a za swój największy priorytet uważa zadowolenie i zaufanie ze strony klientów. Nevi Nieruchomości - Biznes ⤵️ Ul. Hawelańska 6 66-400 Gorzów Wielkopolski ☎️: 694400855. "