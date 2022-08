Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 13.08.2022. Co słychać na Facebooku?

W piątek 19 sierpnia czekamy na Was na stadionie im.Alfreda Smoczyka👌 Liczymy na Wasze wsparcie z trybun 💪💪💪 w 1.meczu ćwierćfinałowym fazy play-off przeciwko drużynie Motoru Lublin BILETY JUŻ DOSTĘPNE 👉 www.bilety.ksul.pl 👉 stoisko klubowe w Galerii Leszno (godz.12-20) 🚨 POSIADACZE KARNETÓW SWOJE MIEJSCA Z RUNDY ZASADNICZEJ MAJĄ ZAREZERWOWANE DO WTORKU (16.08) DO GODZINY 12:00‼️ Kup bilet i #KibicujUniiNaStadionie 🤟 #KSUL ⬜🟦 #JestemBykiem #PGEE #PGEEkstraliga