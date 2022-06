Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 13.06.2022. Co słychać na Facebooku?

Będzie się działo 🔥 13 czerwca (poniedziałek) o godzinie 18.00 ⏰ zapraszamy do NoVa Park,do lokalu, w którym kiedyś mieścił się nasz sklep klubowy 😉 Razem z naszym partnerem Browar Witnica S.A. z okazji #75LatStali przygotowaliśmy fantastyczny produkt, którym jutro się Wam pochwalimy 🤩 Podczas eventu odbędzie się także przekazanie kolejnych pamiątek mających zasilić kolekcję muzealną naszego klubu. To także wspaniała okazja do spotkania się z Legendami Stali Gorzów, które będą obecne na spotkaniu ❗️ Wstęp wolny 🙌 ➖ #StalowaRodzina2022 #MojeBermudy Stal Gorzów Gorzów