Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 13.01.2022. Co słychać na Facebooku?

Świat żużla na Facebooku

Czego potrzeba do zdobycia mistrzostwa świata❓ Czy masz zamiar zostać w Betard Sparcie do końca kariery❓ Jakiej muzyki słuchach najczęściej ❓ To tylko niektóre z pytań jakie zdaliście w naszym Q&A Taiowi Woffindenowi. Jeśli nie znacie na nie jeszcze odpowiedzi jak najszybciej musicie to nadrobić ❗️ 📺 https://youtu.be/HhD1nZFY0Bc

ICT Poland Kostrzyn nad Odrą ze Stalą Gorzów w sezonie 2022 ❗️ Dziękujemy za zaufanie i wsparcie, którym obdarzacie nas już od 1️⃣6️⃣ lat👏 Razem tworzymy Stalową Rodzinę 👍 ✅ ICT POLAND istnieje na rynku od 2001 roku. Siedzibą firmy jest Kostrzyn nad Odrą. Firma zajmuje się produkcją, sprzedażą i dystrybucją produktów marki FOXY – papier toaletowy, ręczniki kuchenne, serwetki papierowe, bibułki i chusteczki higieniczne. W swojej ofercie posiada również pieluszki Carezza oraz produkty do higieny osobistej – Naturell. Marka FOXY jest rozpoznawalna i cieszy się dużym uznaniem Konsumentów nie tylko w Polsce, ale również poza granicami naszego kraju. ✅ ICT Poland jest również liderem rynku marek własnych sieci handlowych, a poziom oferowanych przez firmę jakości i usług zaskarbił sobie przez lata zaufanie klientów. Ponadto polityka badawczo-rozwojowa grupy sprawia, że operatorzy Zorganizowanej Dystrybucji Masowej mają zawsze do dyspozycji innowacyjne produkty, spełniające wymagania konsumentów i bardzo konkurencyjne pod względem relacji jakości do ceny. ✅ ICT Poland zaopatruje kraje Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej. Fabryka naszego partnera wykorzystuje najnowocześniejsze technologie dzięki czemu jest jednym z najważniejszych zakładów produkcyjnych na Starym Kontynencie. ICT Poland to firma o ugruntowanej pozycji na rynku, godna zaufania, która z najwyższą dbałością podchodzi do jakości świadczonych usług oraz oferowanych produktów. Kapitał ludzki ICT Poland jest najwyższą wartością firmy ICT Poland ⤵️ Adres: UL. Wloska, 3 66470 Kostrzyn N/Odra (PL) ☎️: +48 957336800 🌐: https://www.ictgroup.net/pl

Adrian Miedziński i Rohan Tungate w magazynie żużlowym 1 ligi