Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 12.06.2022. Co słychać na Facebooku?

Walczyliśmy do końca, ale dziś to nasi rywale świętują zwycięstwo. Przegrywamy w Bydgoszczy 49:41, ale to w tym sezonie na pewno nie jest nasze ostatnie słowo 💪 --- #KSF22 #NaMaxa #BYDZIE Stelmet S.A. Urząd Miasta Zielona Góra Marwis.eu Mobile Homes